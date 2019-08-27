«إعمار العقارية» الأنشط بـ 33 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.49% إلى 2729.04 نقطة، بتداولات ب 148,5 مليون درهم عبر 3039 صفقة توزعت على 85,9 مليون سهم؛ بارتفاع 20 شركة، وهبوط 9، وثبات أسعار 3.

فيما يتعلق بالشركات الأكثر تداولاً، حققت «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 33 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 32,4 مليون درهم، ثم «جي إف إتش» 15,4 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 14,09 مليون درهم، ثم «أرامكس» 8,2 مليون درهم.

ومن أكثر الشركات ارتفاعاً: «الإثمار» بإغلاق 0.261 درهم بنسبة تغير بلغت 8.3%، ثم «سلامة» بإغلاق 0.65 درهم بنسبة 3.8%، ثم «دي إكس بي إنترتينمنتس» بإغلاق 0.219 درهم بنسبة 1.86%، ثم «سوق دبي المالي» بإغلاق 0.88 درهم بنسبة 1.73%، ثم «أمانات» بإغلاق 0.954 درهم بنسبة 1.49%.

وكانت أكثر الشركات انخفاضاً: «دبي الوطنية للتأمين» بإغلاق 4.15 درهم بنسبة 4.6%، ثم «المدينة للتمويل» بإغلاق 0.209 درهم بنسبة 2.79%، ثم «السلام السودان» بإغلاق 1.07 درهم بنسبة 1.83%، ثم «تبريد» بإغلاق 1.71 درهم بنسبة 1.15%، ثم «الخليج للملاحة» بإغلاق 0.765 درهم بنسبة 0.9%.