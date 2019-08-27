«غرفة الشارقة» تحفز الشباب على شق طريقهم المهني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمجلس شباب الغرفة، امس، محاضرة بعنوان «الإلهام»، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب، قدمها محمد هلال الحزامي عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، رئيس مجموعة محمد هلال، بحضور وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وزياد خير الله الحجي عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، كما شهدت المحاضرة مشاركة أكثر من 230 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية وأعضاء الغرفة.

أكد محمد هلال الحزامي في محاضرته على تحفيز الشباب المشاركين بأهمية شق طريقهم المهني من خلال الإصرار وإيجاد الذات، وأن يكون لكل شاب، أو شابة، رؤية محددة عن مستقبله، وفق منهجيات علمية مبتكرة استناداً إلى التجارب الناجحة في ريادة وإدارة الأعمال التي تتناسب مع التوجهات المستقبلية للدولة، مبيناً الطرق الكفيلة بإيجاد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر قبل الشروع في الأعمال، فضلاً عن تقديم مجموعة من البيانات العملية عن إدارة الخبرات والطرق المثلى في عقد الاجتماعات اليومية والشهرية والسنوية مع فريق العمل لتفادي الأخطاء وتحديد المهام والمحافظة على مكانة رائدة في السوق والوفاء للعملاء.

وأشار محمد هلال إلى الدور الكبير والمحوري الذي يضطلع به الشباب في التنمية بوصفهم عناصر للتغيير ويمتلكون الإمكانات الهائلة التي تؤهلهم للدفاع عن قضاياهم وقضايا مجتمعهم، مؤكداً على ضرورة امتلاك الشباب القدرة المهنية المبنية على منهجيات علمية، والعمل على تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم، سواء كرواد أعمال وأصحاب مشاريع، أو حتى ضمن العمل في كبرى الشركات والمؤسسات في الدولة، داعياً رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة إلى التسلح بالابتكار، وطرح الأفكار والمبادرات التي تمكّنهم من إيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات التي تحول دون تحقيقهم آمالهم وطموحاتهم، فضلاً عن الاستفادة من الفرص ومختلف أشكال الدعم المقدّم لهم والتي وفرتها قيادتنا الرشيدة لتحقيق تطلعاتهم، وتشجيعهم على جعل الابتكار ثقافة عمل وحياة، وأن يكونوا مساهمين رئيسيين في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة.

وأوضح محمد أحمد أمين العوضي، أن تنظيم المحاضرة يأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على دعم كل الأنشطة والبرامج التدريبية، التي تسهم في الارتقاء بقطاع الأعمال، خاصة فئة الشباب، لتضيف لهم كل ما هو جديد، من خلال التعرف إلى الأساليب والطرق الحديثة والعملية، في تأسيس وإدارة المشاريع الاستثمارية، لافتاً إلى استراتيجية الغرفة لخلق جيل جديد من رواد الأعمال الشباب، الذي يتحلى بمهارات مبتكرة، وأفكار ريادية متميزة، تخدم الوطن والمجتمع، مؤكداً أن غرفة الشارقة تُسخر إمكاناتها كافة في تعزيز جهود الدولة الحثيثة في الارتقاء بالكوادر الشبابية.