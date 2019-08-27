«شراع» و«Liv .» تساعدان في تأسيس شركات تكنولوجيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” استضاف مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) مؤخراً، بالتعاون مع Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى تثقيف الشباب الإماراتي للانطلاق برحلتهم في مجال ريادة الأعمال، ودعم رواد الأعمال الطموحين عبر توفير الأدوات الضرورية لبناء الشركات الناشئة على أسس متينة.

وضمت السلسلة 9 فعاليات أقيمت في مركز الشباب بدبي على مدار ثلاثة أسابيع خلال شهر يوليو الماضي، وتم خلالها تشجيع المشاركين على إيجاد حلول مدعومة بالتكنولوجيا لمعالجة المشاكل التي تواجه رواد الأعمال على أرض الواقع، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية فعالة ومتبصرة. وضمت السلسلة 6 ورش عمل حول ريادة الأعمال، وواحدة حول المعرفة المالية، وأخرى حول الخلل التسويقي، بالإضافة إلى جلسة حوار والتي أدارها أحد رواد الأعمال المتمرسين.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): نؤمن في «شراع» بضرورة توفير المهارات الأساسية لرواد الأعمال الشباب كونهم يشكلون حجر الأساس لمستقبل منظومة ريادة الأعمال.

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