شكرا لقرائتكم خبر عن «جيمس» تستكمل الاستحواذ على «معارف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استكملت «جيمس للتعليم السعودية»، المشروع المشترك الذي تعود ملكيته إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، ومجموعة «جيمس للتعليم»، عملية الاستحواذ على شركة معارف للتعليم والتدريب.

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