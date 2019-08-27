شركة في دبي تبتكر آلية متطورة لتوزيع المنتجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت شركة «تروبيل» لاستيراد السلع الاستهلاكية والتي تعمل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من مقرها في الإمارات، آلية جديدة ومحسنة لتوزيع منتجاتها انطلاقاً من مركز التوزيع والتخزين المتطور الخاص بها في مجمع دبي الصناعي.

وستسهم عملية التوزيع الجديدة التي تم العمل بها بالفعل في أكثر من 400 متجر، بما فيها متاجر «زووم» في جميع أنحاء دولة الإمارات في الوصول إلى دقة تسليم محسنة بنسبة تصل إلى 99.97٪ بالإضافة إلى رفع مستوى الكفاءة وزيادة الإنتاجية في مركز «تروبيل» الرئيسي للتخزين والتوزيع.

وقال بوشانت جي غاندي مدير قسم مبيعات التجزئة والأغذية لدى «تروبيل»: «في وقتٍ سابق من هذا العام، عملنا على تجريب واختبار نظام التسليم المحسّن في 189 متجراً من متاجر «زووم» و100 متجر إضافي متخصص في البيع بالتجزئة في جميع أنحاء دولة الإمارات». وأضاف: «أجرينا بعد ذلك تحليلاً معمقاً لهذا الاختبار ووجدنا بأن الوقت اللازم لعملية التسليم قد انخفض بنحو الثلثين، كما تمكنا في الوقت عينه من إجراء المزيد من عمليات التسليم خلال عملية الشحن ذاتها نتيجةً لرفع مستوى الكفاءة دون أن يؤثر ذلك في التطابق بين اللوائح والبضائع التي تم تسليمها مع الالتزام بالدفعات بنسبة 100٪، وضمان سلامة المنتجات أثناء التسليم، كما أظهرت هذه الآلية أن جميع المواد المخزنة قد تم تسليمها ضمن درجة الحرارة المثالية».