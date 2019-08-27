فرنسا والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق بشأن «ضريبة غافا»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن فرنسا والولايات المتحدة «تقتربان» من التوصل إلى اتفاق حول الضرائب التي أقرّتها فرنسا على شركات الإنترنت العملاقة الأربع الأمريكية، والتي تعارضها واشنطن بشدة.

ورداً على سؤال حول اتفاق محتمل مع باريس بشأن هذه المسألة الحساسة، قال ترامب متحدثا في بياريتس بجنوب فرنسا «نقترب من ذلك»، بعدما كان هدّد بفرض ضريبة على منتجات فرنسية، رداً على الضريبة الفرنسية على إيرادات شركات الإنترنت في الأراضي الفرنسية.

واستقبل وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير نظيره الأمريكي ستيفن منوتشين في منزله في بلدة سان-بي-سور-نيفيل القريبة من بياريتس؛ للتباحث في هذا الملف.

وتُعرف الضريبة التي تمّ تبنيها نهائياً في 11 يوليو/تموز، باسم «ضريبة غافا» اختصاراً لأسماء شركات: «جوجل» و«أبل» و«فيسبوك» و«أمازون». وتنصّ على فرض رسوم على إيرادات هذه الشركات، وليس على أرباحها التي في الأغلب تُحفظ في إحدى الدول التي تفرض ضرائب منخفضة جداً على الأرباح مثل أيرلندا؛ وذلك بانتظار مواءمة القوانين على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأثارت «ضريبة غافا» ردود فعل شديدة من الجانب الأمريكي. وتحدث مستشار ترامب عن «خطأ فادح» ارتكبته فرنسا في حين هدّد الرئيس الأمريكي بفرض ضريبة على المنتجات الفرنسية. (أ.ف.ب)