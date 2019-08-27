ترامب يفتح الباب لتأجيل الرسوم.. وبكين تشترط «التهدئة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:زهير العربي



مرت خلافات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أمس الاثنين، بمنعطف درامي، لم يكن يتوقعه أحد بعد أسبوع عاصف من القرارات المتبادلة بفرض رسوم جديدة بينهما، إضافة إلى مضاعفة رسوم أخرى قديمة، ناهيك عن تلويحات متبادلة أيضاً بالقدرة على اتخاذ قرارات أكثر شدة وحدة، ففيما نددت الصين بما أسمته تنمر فريق ترامب وإدارته الاقتصادية تجاهها عبر التعنت وعدم الرغبة في الوصول إلى اتفاقات تجارية في جو هادئ لا يضر بالاقتصاد العالمي، معلنة إصرارها على استكمال المعركة التجارية مع واشنطن، ورد ترامب ملوحاً بإمكان إعلانه حالة طوارئ وطنية لإجبار الشركات الأمريكية على سحب استثماراتها من الصين، وتأكيد فريقه التجاري على قانونية مثل ذلك الإجراء بموجب الدستور الأمريكي، عاد الطرفان أمس على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة السبع إلى استخدام لغة تصالحية، ليعلنا معاودة التفاوض بينهما لإتمام اتفاق تجاري في أقرب فرصة، وبينما حاول الرئيس الأمريكي بعد ديباجته المعتادة في مثل هذه المواقف بالإشادة بنظيره الصيني ورغبته في التفاوض والاتفاق، الإيحاء بقدرته على كسب معركة «حرب الرسوم» مشيراً في الوقت ذاته بخسائر بكين التي ردت عبر نائب رئيسها ليو هي بمعارضتها لأي تصعيد جديد مؤكدة شرطها بضرورة التوصل لتهدئة من أجل إنجاز صفقة الاتفاق.

ظهرت بوادر أمل بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أمس الاثنين مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستستأنف «قريباً جداً» المفاوضات مع الصين، فيما دعا كبير المفاوضين الصينيين من جهته إلى «التهدئة»، وعند سؤاله حول ما إذا كان سيقوم بتأجيل التعريفات المخططة على السلع الصينية، قال ترامب: «أيّ شيء ممكن».

ويخوض الطرفان منذ عام نزاعاً تجارياً مع تبادل فرض رسوم جمركية على مليارات الدولارات من البضائع، تصاعد التوتر فيه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الطرفين عن فرض رسوم جمركية إضافية، قال ترامب للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع إنه تلقى اتصالين «جيدين جداً» من مسؤولين صينيين، وأكد أمس «اتصلت الصين الليلة الماضية وقالت لنعد إلى طاولة المفاوضات إذاً، سنبدأ التفاوض من جديد قريباً جداً»، مضيفاً «يريدون التوصل لاتفاق».

وقال في وقت لاحق أمس خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل: إن المحادثات الحالية مع الصين حول الخلاف التجاري بين البلدين «أهم من أي وقت مضى»، لأن الولايات المتحدة تمر بوضع جيد اقتصادياً، فيما الصين «تخسر ملايين الوظائف»،

يأتي ذلك بعيد خطوات من كبير المفاوضين الصينيين نائب الرئيس الصيني ليو هي لخفض التصعيد، ونقلت مجلة «كايشين» المالية الصينية عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي قوله: «إننا على استعداد لتسوية المشكلة بهدوء من خلال المشاورات والتعاون نحن نعارض بحزم تصعيد الحرب التجارية».

وأكد «نعارض بشدة أي تصعيد في الحرب التجارية»، وذلك خلال حفل افتتاح معرض «سمارت شاينا إكسبو» لعام 2019 في مدينة شونغكينغ جنوب غرب الصين.

وأكد أن الصين ترحب برجال الأعمال من أنحاء العالم، ومن بينها الولايات المتحدة، للاستثمار والعمل في الدولة التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال إن بكين «ستستمر في تهيئة بيئة استثمارية جيدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز تنمية الصناعات الذكية، من خلال سوق مفتوح».

وقال ترامب لاحقاً، إن كلمة «هدوء» كلمة «مناسبة جداً»، مضيفاً «ليست كلمة استخدمها أنا دائماً»، وأكد أن الاتصالات التي تلقاها جاءت من «أعلى المستويات». وتابع «نائب الرئيس مسؤول عادي؟ لا أعتقد ذلك».

وزار ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين شنغهاي في يوليو للمشاركة في جولة مباحثات وصفت بأنها «بناءة» لكن اختتمت بدون أي إعلان.

ويأتي الانفراج أمس في هذا الملف عندما رفع ترامب الرسوم الجمركية على ما يساوي 500 مليار دولار من الصادرات الصينية، في جولة جديدة من التدابير العقابية التي تزعزع الأسواق العالمية.

وجاء الإعلان الأمريكي الجمعة بعد تأكيد الصين بشكل مفاجئ أنها ستفرض رسوماً جمركية جديدة على ما يساوي 75 مليار دولار من السلع الأمريكية.

ويبدأ تطبيق بعض تلك الإجراءات في الأول من سبتمبر، أما الإجراءات المتبقية فستطبق في الأشهر المقبلة.

تراجع العملة

دعا ترامب على تويتر الشركات الأمريكية إلى أن تبدأ في البحث عن بديل للإنتاج في الصين، لكنه وكبار مساعديه قللوا لاحقاً من أهمية الفكرة.

في الأثناء، أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج أنه لا علم لديه بالاتصالات التي أشار إليها ترامب، وانتقد بشدة فرض رسوم جمركية جديدة خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين.

وقال إن الخطوة الأمريكية تشكل «تعدياً على قواعد التجارية المتعددة الأطراف، وتلحق الضرر بأمن سلسلة الإمداد الصناعية العالمية، وتضرب التجارة العالمية والنمو الاقتصادي العالمي».

وضغط حلفاء الولايات المتحدة على ترامب خلال قمة مجموعة السبع مع تأكيدهم أن الحرب التجارية تعرض الاقتصاد العالمي للخطر.

وانخفضت العملة الصينية إلى أدنى مستوى لها منذ 11 عاماً الاثنين، في ظل التوتر الحالي وتصاعد المخاوف بشأن انكماش اقتصادي عالمي.

وبلغت قيمة اليوان 7,1425 مقابل الدولار خلال المبادلات الآسيوية الصباحية، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008. وبلغت قيمته مقابل الدولار بعد الظهر 7,1581.

واليوان الصيني غير قابل للتحويل بسهولة، فالحكومة الصينية تفرض قيوداً على حركته مقابل الدولار، بنسب يحددها البنك المركزي الصيني يومياً.

وخفض البنك المركزي الصيني معدل تحويل العملة خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما سمح بتخفيض قيمته، ما يجعل الصادرات الصينية أقل ثمناً، ويخفف من أعباء الرسوم الجمركية الأمريكية.

ويتهم الأمريكيون الصين بأنها تبقي عملتها منخفضة بشكل مصطنع من أجل أن ترفع من مستوى القدرة التنافسية لصناعاتها.

وكانت العملة الصينية قد انخفضت مطلع أغسطس أيضاً مع إعلان ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية إضافية.

وأول أمس الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قادر على تصعيد الحرب التجارية مع الصين من خلال إعلان حالة طوارئ وطنية، وأوضح ترامب في تصريحات على هامش حضوره قمة الدول السبع، أول أمس الأحد، أن الوضع الحالي يمثل حالة طوارئ من عدة نواحٍ.

وتابع: «يمكنني إعلان حالة طوارئ وطنية، اعتقد عندما يسرقون الملكية الفكرية الخاصة بنا بقيمة تتراوح بين 300 إلى 500 مليار دولار سنوياً وعندما نخسر تريليون دولار تقريباً على مدار عدة سنوات».

ومن جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة سوف توقع على صفقة تجارية مع الصين في «غضون ثانية واحدة» إذا وافقت بكين على علاقة عادلة مع واشنطن.

وذكر منوتشين في تصريحاته على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، الأحد: «نحن لا نملك تجارة عادلة مع الصين، هم يمتلكون تعاملاً عادلاً مع أسواقنا واستثماراتنا وشركاتنا، ونحن لا نجد ذلك هناك»، وتابع وزير الخزانة الأمريكي: «هذا هو السبب في أننا نتخذ هذا الموقف مع الصين»، وأشار منوتشين: «إذا وافقت الصين على علاقة عادلة ومتوازنة، نحن سوف نوقع على صفقة تجارية في ثانية».

كما أكد منوتشين في وقت سابق الأحد أنّ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية الطلب إلى الشركات الأمريكية بوقف تعاملاتها التجارية في الصين، ولكنّه «لم يفعل ذلك».

وأجاب منوتشين عن سؤال لقناة «فوكس نيوز» على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا، أنّ لدى ترامب «سلطة» الطلب إلى الشركات بمغادرة الصين «بمقتضى (قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية) إذا أعلن حال الطوارئ».

ويعود هذا القانون إلى عام 1977، لكن الوزير الأمريكي استدرك بأنّ ترامب «لم يفعل ذلك»، ويسمح هذا القانون للرئيس الأمريكي بتنظيم التجارة الخارجية في ظل «تهديد غير عادي واستثنائي» مصدره الخارج ويطال السياسة الخارجية،والأمن القومي أو الاقتصاد. ولم يسبق اللجوء إليه لقلب الموازين في ظل نزاعات تجارية.

وقال منوتشين: «أعتقد أنّ ما قاله هو الطلب من الشركات بدء البحث (عن حلول) نظراً لأننا في حرب تجارية طويلة».

كذلك، أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي لاري كادلو قدرة ترامب القانونية في أن يفرض على الشركات الأمريكية منع إقامة أنشطة تجارية مع الصين.

وقال كادلو لشبكة «سي إن إن» إنّ «ما اقترحه (ترامب) على الشركات الأمريكية هو: أولاً عليكم التفكير في نقل عملياتكم وسلسلة إمداداتكم إلى خارج الصين، وثانياً أننا نرغب في عودتكم إلى الوطن». (وكالات)