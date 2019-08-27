شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالمجلس التصديرى للأغذية: البراند المصرى فى حاجة لتسويق جيد خارجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد صقر، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المشاركة فى المعارض الخارجية يساهم فى الترويج للصادرات والمنتجات المصرية، لكن المعارض فى حاجة ماسة إلى الترويج لها، وعدم الاشتراك فيها بصورة فردية، والعمل على التواجد بجناح كامل لمصر، مما يسهل فى الترويج للبراند المصرى.

وأكد صقر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، ضرورة التركيز على الأسواق الرئيسة لنا، والتى نملك فيها نسبية تمكنا من زيادة معدلات التصدير، لافتا إلى أن الدول المنافسة تقوم بالتركيز على البنية التحتية والاستثمار فى الدول التى تملك فيها ميزة نسبية وتنافسية لمنتجاتها، وهذا ما نحتاج للتركيز عليه خاصة مع القارة الأفريقية، التى تجمعنا معها اتفاقات تجارية.

وأشار عضو المجلس التصديرى إلى أن تكلفة إنشاء طريق داخل إحدى الدول الأفريقية يوصلنا للدول الحبيسة سيوفر لنا ملايين الدولارات، التى نصرفها بشكل سنوى على الوصول إلى هذه الأسواق والتغلب على طبيعتها الحبيسة.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى خلال فترة انعقاد المعارض الخارحية، مشيرا إلى أن الدراسات والبيانات التى تقدمها المكاتب للمشاركين بالمعارض، شكلها تقليدى ليس بها ما يمكن الاعتماد عليه لفتح السوق، فنجد الدراسات بها التعداد السكانى للدولة ومعدلات النمو لديها وغيرها من البيانات التقليدية، لكننا فى حاجة إلى تفعيل مشاركتهم فى دعم الأجنحة المصرية واستقطاب الشركات لها.