شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بـ"الاتصالات": قانون التعاملات الإلكترونية فى المراحل النهائية من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد شريف، عضو اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن قانون التعاملات الإلكترونية فى المراحل النهائية من الإعداد.

وفيما يتعلق بمشروع حماية البيانات الشخصية فقد رجح بأن يصدر فى دور الانعقاد القادم لمجلس النواب. ويعطى القانون ضمانات كافية بإصدار شهادات إلكترونية حقيقية سواء كانت حكومية أو دراسية وغيرها من الشهادات التى تصدر بشكل إلكترونى من دون أى تلاعب أو تزوير، فضلا عن إبرام العقود القانونية بنفس القوة والحجية القانونية للعقود الورقية.

وكان الشريف قد اوضح فى تصريحات سابقة لليوم السابع، بشان التجارة الالكترونية، أن القانون الحالى أكثر شمولا فالتجارة الإلكترونية مغطاة بشكل كاف بقانون حماية المستهلك والذى صدر مؤخرا، فضلا عن قانونى مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية المعروض حاليا على مجلس النواب.