وول ستريت تفتح مرتفعة بعد سعي ترامب لتهدئة مخاوف الحرب التجارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الاثنين بعدما سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف التوترات التجارية مع الصين مما هدأ مخاوف المستثمرين عقب اشتداد الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم فى الأسبوع الماضي بما دفع الأسهم للهبوط. وزاد المؤشر داو جونز الصناعى 197.15 نقطة أو 0.77% إلى 25826.05 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19.59 نقطة أو 0.69 % إلى 2866.70 نقطة. وكسب المؤشر ناسداك المجمع 77.81 نقطة أو 1% ليصل إلى 7829.58 نقطة.

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