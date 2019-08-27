شكرا لقرائتكم خبر عن ايه تي آند تي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 34.28 ، ليستهدف مستوى المقاومة 36.29 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح ارتفاعه