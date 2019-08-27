شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل – 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) في مستهل تداولاته اليومية ، ليحاول تعويض بعض خسائره السابقة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وتحت سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 65.21 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 70.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط