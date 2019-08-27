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شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يستعد بكسر دعمه الحالي – تحليل – 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق سهم أمازون AMAZON COM INC (AMZN) من خسائره بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستعد السهم بكسر مستوى الدعم 1747.20 ، وذلك في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وأيضاً مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 1747.20 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 1671.41 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط
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