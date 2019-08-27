فايزر كل الطرق تؤدي للمزيد من الخسائر – تحليل – 26-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فايزر PFIZER INC (PFE) ببداية تداولات هذا الأسبوع ، كمحاولة منه لتعويض بعض خسائره السابقة ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الهابط على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليستعد السهم بكسر مستوى الدعم 34.23 .
لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 34.23 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 33.13 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط
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