شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ليتذبذب حول 0.6760، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار كسر مستوى 0.6700 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 0.6615، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.6830 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6660 والمقاومة 0.6780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط