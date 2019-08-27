شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية الآن في طريقه لاختبار محتمل لمستوى 59.93، ويحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو مستوى 56.23 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط