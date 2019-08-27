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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية قوية ليهاجم مستوى 54.47 ويحاول الثبات فوقه، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 55.50 وتمتد إلى 57.33، بينما يحتاج السعر للتداول دون 54.47 لاستعادة الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 51.61.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.61 والمقاومة 54.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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