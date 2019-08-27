شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة ميلاً هابطاً الآن في محاولة لتغطية الفجوة السعرية التي ظهرته مع افتتاح اليوم، وطالما أن السعر فوق 17.30، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الارتفاع الذي يستهدف زيارة مستوى 18.45 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.45 والمقاومة 17.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد