شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبي ملحوظة ليهاجم مستوى 1535.00، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي والثبات دون هذا المستوى سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض واختبار مناطق 1503.24 قبل أي محاولة إيجابي جديدة، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 1535.00 مجدداً لاستعادة الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 1560.00 ثم 1600.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1530.00 والمقاومة 1560.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد