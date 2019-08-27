شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.3% خاسرة 29.9 نقطة، لتغلق عند مستوى 9787.77 نقطة. Advertisements وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 94.6 مليون سهم بقيمة 247.1 مليون ريال قطرى عبر 5986 صفقة، وارتفع 18 سهما، وانخفض 26 سهما، واستقر سهم واحد. وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.52%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.31%، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%.

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