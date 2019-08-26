شكرا لقرائتكم هبوط مؤشرات 9 قطاعات من بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 18:34

أنهت بورصة قطر تعاملات اليوم (الاثنين) على ارتفاع في معدلات الأداء، بينما سجلت 59 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 26 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة أخرى، واستقرت شركة واحدة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 539 بليون ريال بتراجع 0.31 في المئة ما يعادل 1.7 بليون.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا ملحوظا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 70 في المئة الى 247 مليون ريال في مقابل 145 مليونا، وصعدت الكمية المتداولة 56 في المئة الى 95 مليون سهم، في مقابل 60 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 5986 صفقة في مقابل 4992 صفقة بزيادة 20 في المئة.

وواصل المؤشر العام للبورصة التعاملات تراجعه لليوم الثاني، وهبط في جلسة اليوم 0.30 في المئة، تعادل 30 نقطة، وصولا الى 9788 نقطة في مقابل 9818 نقطة اليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام 2019 الى 5 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 9 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر العقارات الخاسر 0.57 في المئة الى 1386 نقطة، تلاه مؤشر المصارف بخسارة 0.52 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر جميع الاسهم 0.39 في المئة، وهبط مؤشر الصناعة بنسبة 033 في المئة.

وفي المقابل ارتفع مؤشر الاتصالات 0.23 في المئة الى 865 نقطة، تلاه مؤشر التأمين المرتفع 0.22 في المئة.