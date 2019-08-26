شكرا لقرائتكم بورصة البحرين تخسر 17 مليون دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 18:25

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الاثنين) على تراجع بعد ارتفاعه في اليومين السابقين، ليفقد 0.20 في المئة من قيمته يعادل 3.04 نقطة، هبوطا الى 1530.75 نقطة في مقابل 1533.79 نقطة لليوم السابق، في المقابل تراجع مؤشر البحرين الاسلامي 0.69 نقطة الى 74214 مقابل 74732 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 9.84 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 2.1 مليون سهم في مقابل 1.7 مليون اليوم السابق بنسبة 24 في المئة، فيما تراجعت القيمة المتداولة الى 317 ألف دينار في مقابل 443 ألف اليوم السابق بنسبة 28 في المئة، نفذت من خلال 48 صفقة في مقابل 59 صفقة بتراجع 19 في المئة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.62 بليون دينار بتراجع 17 مليون، بنسبة 0.18 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت شركة واحدة، وهبطت 5 شركات، واستقرت 7 شركات أخرى.

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وعاود قطاع الاستثمار تصدره البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 150 ألف دينار بحريني، شكلت 47 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.21 مليون سهم، نفذت من خلال 17 صفقة.

وتصدر سهم جي اف اتش الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 92 الف دينار، نسبتها 29 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.02 مليون سهم، نفذت من خلال 10 صفقات.

وحل سهم بتلكو ثانيا بسيولة 53 ألف دينار، نسبتها 17 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 136 ألف سهم.