شكرا لقرائتكم "بيتك" يستحوذ على 21 في المئة من السيولة في الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 18:25

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاثنين) ارتفاعا في السيولة المتداولة، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على ارتفاع بنسب محدودة، اذ ارتفع مؤشر السوق الاول الى 6527 نقطة بزيادة 31 نقطة نسبتها 0.48 في المئة، وحقق مؤشر السوق الرئيس أقل زيادة 0.32 في تعادل 15 نقطة الى 4771 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام الى 5935 نقطة بنسبة 0.44 في المئة.



وصاحب ذلك ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغ 3.5 في المئة الى 30 مليون دينار في مقابل 29 مليونا لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 6369 صفقات بتراجع 0.44 في المئة عن اليوم السابق، بينما تراجعت الكمية المتداولة 12 في المئة الى 120 مليون سهم في مقابل 135 مليوناً. وصاحب ذلك ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغ 3.5 في المئة الى 30 مليون دينار في مقابل 29 مليونا لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 6369 صفقات بتراجع 0.44 في المئة عن اليوم السابق، بينما تراجعت الكمية المتداولة 12 في المئة الى 120 مليون سهم في مقابل 135 مليوناً. وواصل سهم بيتك تصدر البورصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 6.2 مليون دينار ، ارتفع سعره خلالها 0.68 في المئة الى 745 فلسا، من تداول 8.35 مليون سهم، نفذت من خلال 592 صفقة. Advertisements وجاء سهم برقان الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 2.02 في المئة، وصولاً إلى 354 فلساً، من تداول 4.88 مليون سهم، تلاه سهم ميزان المرتفع 1.7 في المئة الى 598 فلسا. وحقق سهم القرين أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 1.16 في المئة، هبوطا إلى 340 فلسا، من تداول 404 الاف سهم. وتصدر السلع الاستهلاكية قطاعات البورصة بزيادة 1.89 في المئة، تلاه قطاع التأمين المرتفع 1.54 في المئة، ثم مؤشر الخدمات المالية الصاعد 0.69 في المئة.



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