شكرا لقرائتكم ترامب: باريس وواشنطن تقتربان من اتفاق في شأن الضريبة على شركات الإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بياريتس (فرنسا) - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 17:02

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الإثنين أن فرنسا والولايات المتحدة "تقتربان" من التوصل إلى اتفاق حول الضرائب التي أقرّتها فرنسا على شركات الإنترنت العملاقة الأربع الأميركية والتي تعارضها واشنطن بشدة.



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ورداً على سؤال حول اتفاق محتمل مع باريس بشأن هذه المسألة الحساسة، قال ترامب متحدثاً في بياريتس بجنوب فرنسا: "نقترب من ذلك"، بعدما كان هدّد بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي رداً على الضريبة الفرنسية على إيرادات شركات الإنترنت في الأراضي الفرنسية.

واستقبل وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير نظيره الأميركي ستيفن منوتشين في منزله في بلدة سان بي سور نيفيل القريبة من بياريتس للتباحث في هذا الملف.

وتُعرف الضريبة التي تمّ تبنيها نهائياً في 11 تموز (يوليو)، باسم "ضريبة غافا" اختصاراً لأسماء شركات غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون. وتنصّ على فرض رسوم على إيرادات هذه الشركات وليس على أرباحها التي غالباً ما تُحفظ في إحدى الدول التي تفرض ضرائب منخفضة جداً على الأرباح مثل إرلندا، وذلك بانتظار مواءمة القوانين على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأثارت "ضريبة غافا" ردود فعل شديدة من الجانب الأميركي. وتحدث مستشار ترامب عن "خطأ فادح" ارتكبته فرنسا في حين هدّد الرئيس الأميركي بفرض ضريبة على سلع فرنسية.