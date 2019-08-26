مايكروسوفت Dynamics 365 بوابة شركات التجزئة نحو التحول الرقمي

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محمد عثمان - الرياض - | منذ 10 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 14:53

الرياض، المملكة العربية السعودية، 25 أغسطس 2019 : ساهم تطبيق مايكروسوفت Dynamics 365 ، في تلبية احتياجات الخطط التوسعية المستقبلية لشركة الماجد للعود ومنصتها للتجارة الإلكترونية، وجميع عملياتها، بدايةً من التصنيع وحتى التجزئة.



وبحسب المدير المالي لـ مايكروسوفت العربية، ولاء شاهين، فقد ساهم تطبيق Dynamics 356 بتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركة خلال عمليات توسعها المتصاعد كأحد حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأضافت قائلة " أتاح التطبيق استخدام لوحات المعلومات الخاصة بالتقديرات المالية، وإعداد الموازنات ومؤشرات الأداء الرئيسية والتحليلات، واستفادت الماجد للعود من مزايا التطبيق في ثلاث مجالات رئيسية هي الإدارة المالية، والتصنيع، وكذلك الموارد البشرية وكشوف المرتبات".

وتشير ولاء لإمكانية الاستعانة بالتطبيق في التخطيط للإنتاج وتحليل التكاليف المباشرة وغير المباشرة، ومراقبة الجودة والحفاظ على إعدادات ضبط الوقت، كما يتيح Dynamics 356 أيضًا في مفاهيم تصنيع متطورة مثل التصنيع التجميعي والمرن، والتي لا تزال غير شائعة في المنطقة وتقدم مزايا تنافسية كبيرة.

وأكد مدير تكنولوجيا المعلومات بالماجد للعود، وليد الهاجري أنهم أصبحوا قادرين – بعد استخدام التطبيق- على إعداد نظام فعال لدعم القرارات؛ فقد أتاح لهم الحصول على التقارير بشكل أسرع لاتخاذ قرارات صحيحة تخصّ جوانب محددة من العمليات، وقال :" من خلال تثبيت Dynamics 365، تمكنّا من الوصول إلى مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحات المعلومات التي تساعد المديرين التنفيذيين لدينا على إدارة مؤسسية أكثر مرونة كلما توسعنا"،

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وأوصى الهاجري، الشركات والمؤسسات في مجال التصنيع والبيع بالتجزئة باستخدام Dynamics 365 فالسمعة التي تتمتع بها شركة مايكروسوفت كأكبر شركة برمجيات العالم، ووفرة موارد الاستخدام والدعم في السوق، وعملية التخصيص البسيطة، والتكامل مع منصات مايكروسوفت الأخرى، والتسعير العادل، جميع الأسباب السالفة الذكر تجعل الشركات التي تبحث عن عائدات استثمارية مرتفعة تختار الحلول التي تقدمها.

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حول مايكروسوفت ومايكروسوفت العربية المحدودة:

تأسست مايكروسوفت في عام 1975 ، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال البرمجيات والخدمات والأجهزة والحلول السحابية ، تساعد الأفراد والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. افتتحت مايكروسوفت العربية المحدودة مقرها في المملكة العربية السعودية في عام 1998. واليوم تشرف مايكروسوفت العربية على أنشطة مايكروسوفت في المملكة العربية السعودية ولديها مكاتب في الرياض وجدة والدمام ، لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة http://www.microsoft.com/en-sa