شكرا لقرائتكم خبر عن بنك كريدي سويس: قرار خفض سعر الفائدة يزيد من جاذبية البورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك "كريدي سويس" إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، يزيد من جاذبية أسهم البورصة المصرية.

وأشاد أحمد بدر رئيس قطاع الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك السويسري العملاق، في مقابلة مع تليفزيون شبكة "بلومبرج" الإخبارية اليوم /الاثنين/ بهذا القرار، مؤكدا أن لجنة السياسات النقدية اتخذت قرارا صائبا، بالنظر لمعدل التضخم المنخفض بالفعل وتعافي القوى الاستهلاكية.

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ورأى بدر أن التأثير الإيجابي لهذا القرار ربما يأتي على المدى المتوسط، نظرا للموجة البيعية والتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية، مضيفا أنه على المدى الطويل يزيد قرار تيسيير السياسة النقدية من جاذبية السوق المصري.

وتوقع استمرار البنك المركزي المصري في سياسة خفض الفائدة الفترة المقبلة، ما سيدعم أداء البورصة أكثر وأكثر، لافتا إلى أن بعض أسهم الشركات الاستهلاكية قد تكوت أكثر جاذبية من شركات القطاع العقاري الذي يشهد فائض في المعروض عن ما يطلبه السوق.

وكانت لجنة السياسات بالبنك المركزي قد قررت مساء الخميس الماضي خفض الفائدة بواقع 5ر1 في المائة لتصل إلى 25ر14 في المائة للإيداع و25ر15 في المائة للإقراض.