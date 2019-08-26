شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الاقتصاد.. مجلة كوندى ناست تشيد بالسياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر قسم الاقتصاد باليوم السابع، عددًا من الأخبار الهامة، اليوم الاثنين، فى القطاع الصناعي والسياحي.

وفيما يلى أبرز الأخبار التى نشرت على مدار اليومللمرة الثانية..مجلة كوندى ناست السياحية تنشر مقالا إيجابيا عن السياحة فى مصر

نشرت مجلة كوندي ناست ترافلر Conde Nast Traveller السياحية الأمريكية مقالا تفصيليا عن المتحف المصرى الكبير تحت عنوان "كل ما نعرفه عن المتحف المصرى الكبير"، تضمن الحديث عن موقع المتحف وتصميمه الداخلى وكيفية الوصول إليه، وبدأ المقال بالإشارة إلى أن هذا المتحف سوف يكون أكبر متحف أثرى في العالم وأنه بالرغم من تأخر افتتاحه لمدة عام إلا أنه من المنتظر أن يٌفتتح في عام 2020.

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التمثيل التجارى فى باريس: 36.2% زيادة بحجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا

أعد مكتب التمثيل التجارى المصرى فى باريس تقريرا عن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، ومن أبرز ما تضمنه التقرير الإشارة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة يناير – مايو 2019 بنسبة 36.2% مقارنة بنفس الفترة عام 2018، والذي بلغ 1212.7 مليون يورو بدلاً من 823.7 مليون يورو، كما تضمن التقرير الإشارة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 334.2 مليون يورو خلال يناير- مايو 2019 مقارنة بنحو 289 مليون يورو خلال الفترة المثيلة من العام السابق أى بنسبة نمو 15.6%.

"تصديرى الكيماويات": 2.4 مليار دولار صادرات النصف الأول من عام 2019

كشف وليد عزب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن صادرات الكيماويات خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019 سجلت 2.4 مليار دولار مقارنة بـ2.7 مليار دولار بنسبة انخفاض 10%.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 3 مليارات دولار فى مايو

قال البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين، إن البلاد تلقت تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار فى مايو، بزيادة 43 % مقارنة مع 2.1 مليار دولار فى أبريل.