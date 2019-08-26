شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 3 مليارات دولار فى مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين، إن البلاد تلقت تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار فى مايو، بزيادة 43 % مقارنة مع 2.1 مليار دولار فى أبريل.
وذكر البيان أن مصر تلقت تحويلات قيمتها 2.6 مليار دولار فى مايو 2018، وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.
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