شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 3 مليارات دولار فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين، إن البلاد تلقت تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار فى مايو، بزيادة 43 % مقارنة مع 2.1 مليار دولار فى أبريل.

وذكر البيان أن مصر تلقت تحويلات قيمتها 2.6 مليار دولار فى مايو 2018، وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.