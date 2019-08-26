"تصديرى الكيماويات": 2.4 مليار دولار صادرات النصف الأول من عام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد عزب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن صادرات الكيماويات خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019 سجلت 2.4 مليار دولار مقارنة بـ2.7 مليار دولار بنسبة انخفاض 10%.
وأضاف عزب فى اجتماع المجلس التصديرى، أن منتجات البلاستيك والمطاط ارتفعت 3% مسجلة 840 مليون دولار، ومنتجات الأسمدة سجلت 667 مليون دولار بنسبة زيادة 2%، والمنتجات الزجاجية سجلت 1% زيادة لتبلغ 85 مليون دولار.
وأشار المدير التنفيذى إلى أن نسبة الانخفاض فى الصادرات لن تستمر فى النصف الثانى من العام الجارى، لافتاً إلى اعتماد 6 مليار جنيه لدعم الصادرات ويجرى حاليا ضخها من وزارة المالية.
وأوضح وليد عزب، أن تراجع عدد المعارض والبعثات الخارجية كان له تأثير سلبى على الصادرات بصفة عامة.
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