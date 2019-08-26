شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار النيوزلندي بعد بيانات سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة لكنه استقر بالتزامن مع استمرار القلق في الأسواق العالمية رغم هدوء التوترات التجارية.



وأظهرت بيانات حكومية أن الميزان التجاري النيوزلندي سجل عجزا قدره 685 مليون دولار نيوزلندي في الشهر الماضي بينما توقع محللون عجزا قدره 250 مليون دولار نيوزلندي.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه تلقى إشارات من الصين تفيد بأنها تريد استئناف المفاوضات التجارية وإمكاانية التوصل إلى اتفاق بشكل مُلح.

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يأتي ذلك بعد تصاعد الحرب التجارية في الآونة الأخيرة حيث أعلنت فرض رسوم جمركية على وارداتها من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.



ورد الرئيس "ترامب" عى هذا الإجراء بمطالبة الشركات الأمريكية بضرورة البحث عن بديل للصين والاستعداد لنقل أنشطتها إلى الولايات المتحدة.



وأعلن "ترامب" أيضاً أن إدارته ستزيد الرسوم الجمركية على واردت من سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30% بدلا من 25%، كما ستفرض رسوما بنسبة 15% على واردات أخرى بقيمة 300 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش عند 0.64، وسجل أعلى سعر عند 0.6404 وأقل سعر عند 0.6341.