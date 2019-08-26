شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في أولى جلسات الأسبوع بعد هدوء القلق حيال النزاع التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مستهلة الأسبوع على نغمة إيجابية وسط هدوء القلق في الأسواق بعد تصعيد النزاع التجاري في الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة والصين.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته تلقت إشارات من الصين تفيد بأن الأخيرة تريد استئناف المحادثات التجارية بين البلدين.

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يأتي ذلك بعد إعلان "ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30% من 25%%ن كما كشف عن عزم واشنطن فرض رسوم بنسبة 15% على واردات من سلع بقيمة 300 مليار دولا ر إضافية من الأول من سبتمبر/أيلول.



وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 2.1% خلال يوليو/تموز الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 25779 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 56 نقطة) إلى 7807 نقاط، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 2863 نقطة.