شكرا لقرائتكم خبر عن ردة فعل طفيفة من النحاس على احتمالات استئناف المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن إمكانية استئناف المفاوضات التجارية.



يأتي ذلك بعد التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة والصين حيث كشفت بكين عن عزمها فرض رسوم جمركية على وارداتها من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

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وبعدها رد "ترامب" بمطالبة الشركات الأمريكية بالبحث عن بديل للصين والاستعداد لنقل أنشطتها إلى الولايات المتحدة، كما كشف عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30% من 25% بداية من الأول من أكتوبر/تشرين الأول.



هذا، وأعلن "ترامب" أيضا أن إدارته ستفرض رسوما بنسبة 15% على وارداتها من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الأول من سبتمبر/أيلول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسسعار النحاس عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2.54 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.55 دولار وأقل سعر عند 2.49 دولار.