الارشيف / الاقتصاد

ردة فعل طفيفة من النحاس على احتمالات استئناف المفاوضات التجارية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ردة فعل طفيفة من النحاس على احتمالات استئناف المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن إمكانية استئناف المفاوضات التجارية.


يأتي ذلك بعد التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة والصين حيث كشفت بكين عن عزمها فرض رسوم جمركية على وارداتها من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

Advertisements


وبعدها رد "ترامب" بمطالبة الشركات الأمريكية بالبحث عن بديل للصين والاستعداد لنقل أنشطتها إلى الولايات المتحدة، كما كشف عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30% من 25% بداية من الأول من أكتوبر/تشرين الأول.


هذا، وأعلن "ترامب" أيضا أن إدارته ستفرض رسوما بنسبة 15% على وارداتها من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الأول من سبتمبر/أيلول.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسسعار النحاس عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2.54 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.55 دولار وأقل سعر عند 2.49 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ردة فعل طفيفة من النحاس على احتمالات استئناف المفاوضات التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا