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شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يرتفع وسط تفاؤل بشأن المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مدعومة بعودة التفاؤل والحالة الإيجابية بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الطلب العالمي.
وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن واشنطن تلقت إشارات من بكين تريد من خلالها استئناف المفاوضات التجارية بين البلدين.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" عقود تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 54.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.2 دولار وأقل سعر عند 52.9 دولار.
وصعد "برنت" بنسبة 0.5% إلى 59.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.1 دولار وأقل سعر عند 58.2 دولار.
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