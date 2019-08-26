شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتعافى بدعمٍ من تصريحات "ترامب" الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مدعوما بعودة التفاؤل في الأسواق حيال إمكانية استئناف المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح على هامش قمة مجموعة السبع الكبرى في فرنسا بأن المفاوضات مع الجانب الصيني يمكن استئنافها رغم التصعيد الآخر.



كان "ترامب" قد أعلن الأسبوع الماضي بأن إدارته سوف تزيد الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30% من 25% بداية من الأول من أكتوبر/تشرين الأول كما كشف عن أن الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار سوف تكون 15% - بدلا من 10% - وسوف يتم فرضها بداية من الأول من سبتمبر/أيلول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.