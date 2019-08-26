شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تنخفض 1% مع ارتفاع أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الإثيريوم خلال تعاملات اليوم وسط تباين في أداء العملات الرقمية بفعل الطلب من جانب المستثمرين على أسواق الأسهم العالمية.

وتستمر فاعليات قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى في فرنسا وسط تركيز على مخاوف الأسواق حيال الركود المحتمل بالإضافة إلى أزمة التغيرات المناخية.

وزاد الفتاؤل حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين رغم تصعيد النزاع التجاري مؤخرا، ولكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أكد على إمكانية بدء المفاوضات مجددا.

وعلى صعيد التعاملات، هبطت الإثيريوم بحلول الساعة 13:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 189 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 194.3 دولار وأقل سعر عند 182.7 دولار.

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