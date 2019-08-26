شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 3 جلسات بعد إشارة "ترامب" إلى استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع تحسن شهية المخاطرة بالأسواق ، عقب إشارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.7% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وحقق المؤشر على مدار جلسات الأسبوع الماضي ،أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، استنادا على آمال اتخاذ المركزي الأوروبي إجراءات تحفيزية إضافية خلال أيلول/سبتمبر المقبل ، بهدف دعم اقتصاد اليورو فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدرت القطاعات المرتبطة بحركة التجارة العالمية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، وصعد قطاع صناعة السيارات بأكثر من 0.6%.

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فى حديثه للصحفيين يوم الاثنين على هامش قمة مجموع السبع فى بياريتس بفرنسا ، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الصين أعرب عن رغبتها الجدية فى استئناف المحادثات حول اتفاق تجاري شامل بين البلدان.

وأضاف ترامب الصين اتصلت بكبار مسؤولينا التجاريين وطلبت العودة إلى طاولة المفاوضات ،اعتقد أنهم يريدون فعل شيء ما بعد فهم الأمور بشكل صحيح ،ولدي احترام كبير لذلك وتطور إيجابي للغاية للعالم.

تراجعت المعنويات فى الجلسة السابقة ، بعدما أعلنت بكين عن خطط لفرض رسوم إضافية على 75 مليار$ من السلع الأمريكية ،وأعقب ذلك طلب الرئيس دونالد ترامب من الشركات الأمريكية إيجاد بديل للمنتجات الصينية.

وقرر رئيس الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية بنسبة 5% على كامل الواردات الصينية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 550 مليار$.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.8% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 2.6% ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة عقب إعلان الصين إجراءات انتقامية ضد الرسوم ترامب التعريفية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.7% ، وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.8% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.6 % ،وفى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.4% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.