شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن أعلى مستوى فى 6 سنوات بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتخلي عن أعلى مستوى فى ست سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، و تحسن شهية المخاطرة مرة أخرى فى الأصول ذات العائد المرتفع ، فى ظل السعي الحثيث من قبل مسؤولي الولايات المتحدة والصين فى تهدئة الأسواق المالية ،والعودة سريعا لطاولة المفاوضات لتجنب تدهور النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.5% حتى الساعة 10:58 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,530.90$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,538.61$،وسجلت أعلى مستوي 1,555.21$ الأعلى منذ 12 نيسان/أبريل 2013، وأدنى مستوي 1,525.03$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 1.9% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، وبأكبر مكسب يومي منذ الأول من آب/أغسطس الجاري ، مع تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، عقب تدهور النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ونجح المعدن فى تحقيق ارتفاعا بنسبة 0.9% على مدار تعاملات الأسبوع الفائت ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، مستفيدا من المكاسب القوية خلال تعاملات نهاية الأسبوع ، عقب التصعيد المتبادل فى زيادة الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن.

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أعلنت بكين يوم الجمعة عن إجراءات انتقامية ضد السياسة الحمائية للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسب تتراوح بين 5% إلى 10% على بضائع أمريكية تبلغ قيمتها 75 مليار$ ،وردت واشنطن فورا بزيادة الرسوم بنسبة 5% على كامل الواردات الصينية التي تبلغ قيمتها 550 مليار$.

وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، تتراجع أسعار الذهب مع تباطؤ الطلب مرة أخرى على الأصول الاستثمارية الآمنة ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، مع السعي الحثيث من قبل مسؤولي الولايات المتحدة والصين فى تهدئة المخاوف التجارية.

فى حديثه على هامش قمة مجموعة السبع فى بياريتس بفرنسا أشاد الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب" بالرئيس الصيني شي جين بينغ ،ورحب برغبته فى التوصل إلى اتفاق وتهدئة الحرب التجارية ،وأضاف أن الصين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وسيبدأ البلدان محادثاتهما بجدية بالغة.

وقال نائب رئيس وزراء الصين "ليو هي" يوم الاثنين إن بكين مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المحادثات الهادئة ،وإنها تعارض بشدة تصعيد الصراع التجاري.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بمقدار 4.99 طن متري ،فى رابع زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 859.83 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 9 أيار/مايو 2018.