شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتعافي استنادا على تجدد آمال إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، استنادا على تجدد آمال إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " على هامش قمة الدول السبع الصناعية الكبرى فى فرنسا.

بحلول الساعة 12:45بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.60$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.85$، بعدما سجل أعلى مستوي 54.99$ ،وأدنى مستوي 53.00$ الأدنى منذ 9 آب/أغسطس الجاري.

وصعد خام برنت إلى مستوي 59.60$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.55$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 60.08$ ،وأدنى مستوي 58.26$ الأدنى منذ 15 آب/أغسطس.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 2.7% ،فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وفقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 1.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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على هامش قمة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة فى بياريتس فى فرنسا ، أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الاثنين بنظيره الصيني "شي جين بينغ" ووصفه بالزعيم العظيم ، ورحب برغبته فى التوصل إلى اتفاق وتهدئة الحرب التجارية.

قال ترامب إنه يعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاقا تجاريا ،بعدما اتصلت بمسؤولي التجارة فى الولايات المتحدة ليل الأحد لتبدي رغبتها فى العودة إلى طاولة المفاوضات ،وصفا الأمر على إنه تطورا إيجابيا جدا للعالم.

وقال نائب رئيس وزراء الصين "ليو هي" إن بكين مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المحادثات الهادئة ،وإنها تعارض بشدة تصعيد الصراع التجاري.

وكانت الصين قد أعلنت يوم الجمعة عن إجراءات انتقامية بفرض رسوم جمركية بنسب تتراوح بين 5% إلى 10% على بضائع أمريكية تبلغ قيمتها 75 مليار$ ،وعلى رأس تلك البضائع الخام الأمريكي.

وردت الولايات المتحدة فورا على تلك القرارات ،مع إعلان ترامب رفع الرسوم الحالية على الواردات الصينية بقيمة 250 مليار$ من 25% إلى 30% بداية من الأول من تشرين الأول/أكتوبر القادم ، مع زيادة الرسوم المقرر سريانها فى الأول من أيلول/سبتمبر المقبل على الواردات المتبقية بقيمة 300 مليار$ إلى 15% من 10%.