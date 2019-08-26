شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع بأكثر من 5% بفضل التمسك فوق حاجز 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 5% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع التمسك بالتداول أعلى الحاجز النفسي عند 10,000$ ، بالإضافة إلى طلب العملة المشفرة كملاذ آمن ، فى ظل مخاوف الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 514$ بما يعادل نسبة 5.1% إلى 10,650$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,136$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 10,136$.

فقدت أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين" يوم الأحد حوالي 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، فى خسارة هامشية قرب مستويات 10,000$ لكل وحدة بتكوين.

وانخفض البتكوين بنسبة 1.8% على مدار الأسبوع المنقضي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بعد توارد بعض الأخبار السلبية بالسوق.

قالت وكالة بلومبرغ أن المفوضية الأوروبية تحقق حاليا فى السلوك الاحتكاري المحتمل لعملة فيسبوك الرقمية "ليبرا".

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وقال وزير خارجية الولايات المتحدة"مايك بومبيو" أنه يجب تنظيم معاملات البتكوين على غرار المعاملات المالية الأخرى ،حيث تحظي العملة المشفرة بالقدرة على القيام بمعاملات مجهولة منها الأنشطة الغير قانونية وتمويل الإرهاب.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 12 مليار$ إلى إجمالي 273 مليار$ ، مع انتعاش أسعار معظم العملات الكبرى بقيادة البتكوين.

يدعم أسعار البتكوين فى الوقت الحالي ، تمسك العملة الرائدة فى سوق التشفير بالتداول أعلى الحاجز النفسي عند 10,000$ ، بالإضافة إلى طلب مرتفع على العملة المشفرة كملاذ آمن ، فى ظل مخاوف الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال "مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال إن ظروف الاقتصاد العالمي و الاضطرابات الجيوسياسية ،خاصة الحرب التجارية العالمية ،تعطي ثباتا حقيقيا لارتفاع البتكوين.

من ناحية أخري ،لا تزال عملة فيسبوك "ليبرا" تواجه مقاومة عنيفة ، حيث أن الحكومات والهيئات التنظيمية والبنوك المركزية لم تكن داعمة للمشروع ، ويفكر فى الوقت الحالي عدد من الداعمين الانسحاب لتجنب التدقيق غير المرغوب فيه فى أعمالهم الحالية.

وقال محافظ المركزي البريطاني "مارك كارني" إن العملة المشفرة يمكن أن تحل محل الدولار الأمريكي كعملة احتياطية فى العالم ، لكن ذلك من خلال شبكة رقمية للبنوك المركزية ، بدلا من تحالف الشركات الخاصة كما هو الحال فى عملة "ليبرا".