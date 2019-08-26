شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين عقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلى اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين عن أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ن والمسجل فى وقت سابق خلال تعاملات السوق الأسيوية ، مع تباطؤ الطلب مجددا على العملات ذات العائد المنخفض كملاذات آمنة ، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الصين مستعدة للعودة لطاولة المفوضات ،وسيبدأ أكبر اقتصادين فى العالم محادثاتهما بجدية بالغة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.1125$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1180$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1163$ الأعلى منذ 14 آب/أغسطس.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.1051$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، وبعد تسارع عمليات شراء العملات ذات العائد المنخفض كملاذ آمن ، فى ظل تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبفضل هذا المكسب اليومي القوي ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 0.4% على مدار كامل تعاملات الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

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فى حديث على هامش قمة مجموعة السبع فى بياريتز بفرنسا يوم الاثنين أشاد "دونالد ترامب" بالرئيس الصيني شي جين بينغ ،ورحب برغبته فى التوصل إلى اتفاق وتهدئة الحرب التجارية.

وأضاف الرئيس الأمريكي إن الصين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وسيبدأ البلدان محادثاتهما بجدية بالغة.

وقال نائب رئيس وزراء الصين "ليو هي" يوم الاثنين إن بكين مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المحادثات الهادئة ،وإنها تعارض بشدة تصعيد الصراع التجاري.

وكانت الصين قد أعلنت يوم الجمعة عن فرض رسوم جمركية على واردات أمريكية بنحو 75 مليار$، وردت الولايات المتحدة فورا بزيادة الرسوم بنسبة 5% على واردات صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار$ ، فى أحدث خطوات تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.