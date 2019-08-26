شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل أولى جلسات الأسبوع على اللون الأحمر مع تسعير المستثمرين لتفاقم الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الاثنين مع تنامي قلق الأسواق من التصعيد الأخير في الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم والتي دفعت المستثمرين إلى تحويل السيولة من الأسهم إلى الملاذات الآمنة وذلك بالإضافة إلى تصاعد حدة الاشتباكات بين شرطة هونج كونج والمتظاهرين وإعلان الصين عن عزمها التدخل لاحتواء أعمال العنف في مدينة هونج كونج.

هذا وقد تابعنا الجمعة الماضية التقرير التي تطرقت لكون الصين تعتزم فرض تعريفات جمركية 10% في وقت لاحق من هذا العام على سلع وبضائع أمريكية بقيمة 75$ مليار رداً على إعلان الإدارة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري عن عزمها فرض تعريفات جمركية 10% على سلع وبضائع صينية بقيمة 300$ مليار بحلول مطلع أيلول/سبتمبر المقبل وتأجيل جزئي لتفعيل القرار حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ورداً على ذلك الأمر أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي من خلال تغريدات له عبر حسابه الرسمي على توتير، عن قراره بزيادة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من سلع صينية تقدر بقيمة 250$ مليار من 25% إلى 30% بحلول مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مضيفاً أنه سيفرض أيضا رسوم جمركية 15% على واردات بلاده من سلع صينية بقيمة 300$ مليار على مرحلتين بحلول مطلع ومنتصف الشهر القادم.

وأفاد الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك بأن قراراته تعد رداً على ممارسات تجارية غير عادلة للأسف من قبل الصين، موضحاً أنه "كرئيس لأمريكا، لن أسمح بذلك بعد الآن"، وذلك مع مطالبته للشركات الأمريكية بالبحث فوراً عن بديل للصين والاستعداد لنقل أنشتتها لأمريكا، ووسط إلقائه باللوم على الإدارات الأمريكية السابقة التي لم تتصدى لتلك الممارسات والتي أتاحت لبكين تحقيق فائض تجاري هائل على حساب واشنطون.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب نوه أمس الأحد خلال فعليات قمة الدول السبعة الصناعية الكبرى بفرنسا لكونه كان له "أفكار ثانية" حيال إقرار 5% تعريفات جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 550$ مليار، مضيفاً أنه قد يعلن الحرب التجارية الأمريكية الصينية هي حالة طوارئ وطنية، وتلي ذلك، أفاده البيت الأبيض بأن تصريحات ترامب تعكس "كونه يأسف لعدم فرضه تعريفات أعلى".

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بخلاف ذلك، فقد أعلن ترامب أيضا بالأمس عن توصل واشنطون مع طوكيو من حيث المبدأ إلى صفقة تجارية تقضي بقيام اليابان بشراء كميات كبيرة من القمح والذرة الأمريكية مع تخفيض التعريفات الجمركية على لحوم ومنتجات زراعية وذلك على إلا تقوم إداراته بفرض تعريفات على السيارات اليابانية، ومن المرتقب أن يعقد الرئيس الأمريكي ترامب مؤتمر صحفي مع نظيره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم ضمن فعليات قمة السبع.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.80% ليخسر 27.04 نقطة ويصل إلى المستوى 1,475.21، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 2.18% ليخسر هو الأخر 451.99 نقطة ويصل إلى المستوى 20,258.92.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً هي الأخرى خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.20% ليخسر 46.03 نقطة ويصل إلى المستوى 3,774.83، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.05% ليخسر هو الأخر 30.32 نقطة ويصل إلى المستوى 2,867.11.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً 2.66% ليخسر 696.62 نقطة ويصل إلى المستوى 25,482.71، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.48% ليخسر هو الأخر 28.78 نقطة ويصل إلى المستوى 1,919.52.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 1.35% ليخسر 143.04 نقطة ويصل إلى المستوى 10,479.31، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.38% ليخسر هو الأخر 90.33 نقطة ويصل إلى المستوى 6,432.80.