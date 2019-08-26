الورقة الخضراء تتراجع أمام الجنيه وتفقد 4 قروش في تعاملات اليوم الاثنين

أحمد أبوعقيل
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الاثنين، ما بين 2 إلى 4 قروش في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، ليسجل 16.63 جنيه لليع، و 16.54 جنيه للشراء.
وفي ما يلي أسعار الورقة الخضراء في عددًا من البنوك
- التجاري الدولي 16.58 للبيع مقابل 16.48 جنيه للشراء.
- البنك الأهلي المصري سجّل 16.60 للبيع، مقابل 16.50جنيه للشراء.
= بنك مصر 16.5 شراء 16.6 بيع.
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