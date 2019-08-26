الذهب يخترق مستوى 1550 دولارا للمرة الأولى في 6 سنوات بفعل توترات تجارية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لسبائك ذهب

قفز الذهب بما يزيد عن واحد في المئة مخترقا مستوى 1550 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين، وذلك للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات مع تهافت المستثمرين على الأصول الآمنة بفعل تنامي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1531.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 1153 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2013 عند 1554.56 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المئة إلى 1538.90 دولار للأوقية.

وقال كارستن مينكي المحلل لدى جوليوس باير ”ما يحدث بسبب التوترات التجارية وما يرتبط بها من خطر تباطؤ عالمي أو ربما ركود عالمي، وهو ما يدفع المستثمرين صوب الملاذات الآمنة للاستثمار“.

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وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي عن رسوم إضافية قدرها خمسة في المئة على منتجات صينية مستهدفة بقيمة 550 مليار دولار، بعد ساعات من قيام بكين بالكشف عن رسوم انتقامية على منتجات أمريكية قيمتها 75 مليار دولار.

ومن بين المعادن النفسية الأخرى، قفزت الفضة 1.2 في المئة إلى 17.61 دولار للأوقية وكان قد سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2017 عند 17.77 دولار.

وارتفع البلاتين 0.9 في المئة إلى 860.90 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم واحدا في المئة إلى 1475.10 دولار للأوقية.