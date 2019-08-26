الان تتابع إيران تعلن بيع النفط الذي تنقله “أدريان داريا 1” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلنت إيران، الإثنين، أنّها باعت النفط الذي تحمله الناقلة التي احتجزتها سلطات جبل طارق مطلع يوليو الماضي، وأفرجت عنها بعد نحو ستة أسابيع، رغم الطلب الأمريكي بإبقائها محتجزة.

وجرى احتجاز “أدريان داريا 1” التي كانت تحمل اسم “غرايس 1” خلال عبورها أمام جبل طارق للاشتباه بأنّها كانت تنوي نقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات أوروبية.

يشار إلى أن منطقة جبل طارق تتمتع بحكم ذاتي لكنها تابعة لبريطانيا.

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ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، أنّ إيران باعت النفط، وبات يقع على مالك النفط ومشتريه أن يحدد أين سيتم تسجيله.

ولم يحدد “ربيعي” هوية المشتري أو إذا كان بيع الشحنة تمّ قبل احتجاز السفينة في 4 يوليو أو بعده.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق، سمحت في 15 أغسطس، برفع الحجز عن السفينة بعدما أكدت طهران أنّ الشحنة وحجمها 2,1 مليون برميل، بقيمة تقدّر بـ126 مليون يورو، لن يتم إرسالها إلى سوريا.

وبعد ثلاثة أيام، اتجهت السفينة نحو شرق البحر المتوسط فيما بقيت وجهتها الأخيرة مجهولة، ونقل التلفزيون الإيراني عن “ربيعي”، أنّ مالك النفط هو من سيحدد وجهتها.

وأكد المتحدث الإيراني، أنّ بيع هذا النفط وتوريده سيستكمل رغم المراقبة المتواصلة للناقلة.