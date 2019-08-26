شكرا لقرائتكم خبر عن "نماء للكيماويات" تلغي توصية زيادة رأس المال لعدم جدواها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات، في اجتماعه المنعقد مساء أمس الأحد، إلغاء توصيته السابقة بزيادة راس مال الشركة بمبلغ 200 مليون ريال وذلك لعدم جدواها.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى، في يوليو 2018، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال.

وكانت الشركة تهدف من رفع رأس المال إلى تمويل إنتاج مواد كيماوية متخصصة جديدة لها علاقة بمنتجات الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

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هذا وقرر مجلس إدارة الشركة إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله بن عودة العنزي اعتباراً من تاريخ أمس الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري، وتكليف المهندس محمد بن عبدالله المنصور بمباشرة مهام الرئيس التنفيذي لفترة مؤقتة.

وتجدر الإشارة إلى أن نماء حققت صافي خسائر بلغ 1.029 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 23.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض الكميات المباعة وانخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية. بالإضافة الى ارتفاع تكلفة المواد الأولية نتيجه الي الزياده في مخصص المخزون وزياده مصاريف التخلص من االمخلفات السائلة الضارة بالبيئة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 3.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 51.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.