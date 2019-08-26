شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار مصر" تمنح "أرابتك" عقداً بـ 400 مليون درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعاقدت شركة إعمار مصر للتنمية التابعة لشركة إعمار العقارية مع شركة أرابتك للإنشاءات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أرابتك القابضة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإنه وبموجب الاتفاقية تقوم "أرابتك" بتشييد مجمعين عمرانيين جديدين يتكونان من 449 وحدة سكنية في مشروع أب تاون كايرو وذلك بقيمة إجمالية للتعاقد تبلغ 1.844 مليار جنيه (400 مليون درهم).

وأشار البيان إلى أن أعمال المشروع ستبدأ على الفور وتستغرق مدة 27 شهراً.

Advertisements

ويعد أب تاون كايرو مشروع متكامل، يقع في قلب القاهرة بمصر، ويربط شرقها بغربها عبر شبكة طرق، ويتم تنفيذ أعمال تشطيبات الوحدات السكنية للمشروع، بمعايير عالية من الفخامة.

وكانت شركة أرابتك القابضة قد أعلنت في مايو الماضي عن فوز وحدتها "أرابتك للإنشاءات" بعقد قيمته 157 مليون درهم من شركة "إعمار مصر".

وستقوم الشركة بإنشاء مرحلتين من قرية LIVANA في المشروع التطويري الرئيسي UP TOWN CAIRO، ويبلغ إجمالي المساحة المبنية للمرحلتين 61 ألف متر مربع، وتتضمن إنشاء 128 فيلا مع أعمال الطرق والبنية التحتية المحيطة بها.