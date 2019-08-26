أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه .. والتجاري الدولي يخفض الفائدة على حساب التوفير

الموجز

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخرى، وذلك في ثاني أيام تداول العملات بالبنوك بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة 1.5% بحسب ما ذكره مصراوي .

حيث تراجع سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وخفض بنك البركة سعر الدولار قرشا واحدا، إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

فيما حافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

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واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

بنسب تصل إلى 3%.. التجاري الدولي يخفض الفائدة على حساب التوفير

ونشر مصراوي قرار البنك التجاري الدولي "CIB" في اجتماع لجنة الأصول والخصوم أمس بخفض الفائدة بين 0.75% إلى 3% على حساب التوفير ذي الشرائح، وذلك بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة 1.5% يوم الخميس الماضي.

وقرر البنك التجاري الدولي الإبقاء على سعر الفائدة على الشهادات الادخارية دون تغيير لتبقي عند 10.5% على العائد الشهري و11% على العائد الربع السنوي أو 11.25% علي العائد النصف سنوي و11.5% على السنوي.

ويقسم البنك حساب التوفير إلى 15 شريحة مختلفة تتباين بينهم نسبة الفائدة حسب حجم الشريحة ودورية صرف العائد، وكلما ارتفع حجم حساب العميل وصعد إلى الشريحة الأعلى يحظى بفائدة مرتفعة.

ويبدأ الحد الأدنى لفتح حساب التوفير بالبنك من 20 ألف جنيه بينما يبدأ البنك في احتساب فائدة على رصيد حساب التوفير الذي يتجاوز 20 ألف جنيه وإذا قل رصيد العميل عن 20 ألف جنيه يتم احتساب غرامة شهرية من البنك على العميل.

كانت نسبة الخفض هي الأكبر في الفائدة في الشريحة التي تبدأ من 100 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، حيث انخفضت نسبة الفائدة عليها 3%.