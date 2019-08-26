"الإحصاء": أكثر من 2 مليار لتر إنتاج الحليب في مزارع الأبقار المتخصصة وما يزيد على (2,500) بركة للاستزراع السمكي في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم، عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت (www.stats.gov.sa)، نتائج مسح المشاريع الزراعية المتخصصة لعام 2018م، وهو عبارة عن مسح ميداني تُجمع فيه البيانات من خلال زيارة حيازات المشاريع الزراعية المتخصصة كافة، ومن ضمنها (مزارع الأبقار المتخصصة، مزارع الاستزراع السمكي، مزارع الدجاج اللاحم والنعام والأرانب والحمام والسمان، مزارع الدجاج البياضة والفقاسات) في المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية، حيث نُفذ المسح نهاية الربع الرابع لعام 2018م، ومن خلاله يتم توفير بيانات ومؤشرات تتعلق بالإنتاج ومستلزماته بالمشاريع الزراعية المتخصصة، لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات، ولكل المهتمين بالقطاع الزراعي.

وقد بلغت الطاقة الاستيعابية لمزارع الأبقار المتخصصة لعام 2017، 364,389 رأسا، كما أظهرت نتائج المسح أن إنتاج حليب الأبقار لعام 2017م بلغ 2,074,652,485 لترا في مزارع الأبقار المتخصصة، وفيما يتعلق بالعجول المنتجة فقد بلغ عددها في مزارع الأبقار المتخصصة لعام 2017م 31,883 رأسا.

Advertisements

وفيما يتعلق بمزارع الاستزراع السمكي المتخصصة، فقد بلغ عدد البرك فيها لعام 2017م 2,508 بركات، وبلغ حجم البرك في مزارع الاستزراع السمكي المتخصصة لعام 2017م 8,848,456 مترا مكعبا، كما أظهرت نتائج المسح أن إجمالي الإنتاج من الأسماك والروبيان لعام 2017م في مزارع الاستزراع السمكي بلغ 61,381 طنا، وقد استحوذ الروبيان على ما نسبته %71.7 من إجمالي الإنتاج في مزارع الاستزراع السمكي.

كما تضمن المسح على بيانات متعلقة بمزارع الدجاج اللاحم والنعام والأرانب والحمام والسمان، حيث أظهرت النتائج أن الطاقة الاستيعابية في مزارع الدجاج اللاحم لعام 2017م بلغت 135,180,100 طير، وبلغ إجمالي الإنتاج من لحوم النعام والأرانب والحمام والسمان في المزارع المتخصصة 2,849 طنا خلال 2017م.

ومن ناحية مزارع الدجاج البياضة والفقاسات، أظهرت النتائج أن إجمالي الطاقة الاستيعابية في مزارع الدجاج البياضة المتخصصة لعام 2017م 45,542,408 طيور، وبلغ إجمالي عدد بيض تفقيس الدجاج اللاحم المستخدم في مزارع الفقاسات المتخصصة بالمملكة لعام 2017م 224,169,150 بيضة، وبلغ أعداد صيصان الدجاج اللاحم المنتجة في مزارع الفقاسات 222,440,150 طيرا.

الجدير بالذكر أن مسح المشاريع الزراعية المتخصصة 2018م يعد ثاني المسوح الزراعية التي تصدر نتائجها الهيئة العامة للإحصاء خلال شهر ذي الحجة الحالي، وتعتزم الهيئة إصدار نتائج مسح الإنتاج الزراعي مطلع العام المقبل 1441هـ.