شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا كبيرا خلال جلسة امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 4.80 درهم، مسجلا بذلك ادنى مستوى في شهر، كما انزلق السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 4.60 درهم كمستوى اول ثم 4.30 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.68 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.88 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط