شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 26-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 0.94 درهم، فقد انخفض السهم مخترقا هذا المستوى حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.933 درهم، ليكون بذلك نموذج الراس والكتفين وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 0.87 درهم، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.97 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.92 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.94 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط